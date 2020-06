Alkemy: Mediobanca avvia copertura con Outperform e tp a 7,8 euro

simone borghi 25 giugno 2020 - 18:17

MILANO (Finanza.com)

Mediobanca Securities ha avviato la copertura su Alkemy con rating Outperform e prezzo obiettivo a 7,8 euro, che implica un upside potenziale del 30% rispetto ai prezzo di chiusura odierno (6 euro).Secondo gli analisti, la società è un nome interessante nell’ambito delle Small Cap per cavalcare il trend della trasformazione digitale. Inoltre la valutazione attuale, commentano in un report, non riflette le opportunità di crescita materiale del gruppo.I risultati 2017-2019 hanno dimostrato la capacità dell'azienda di fornire una crescita organica sostenuta (tasso composto medio annuo di crescita delle vendite circa +20% nei tre anni), spiegano gli esperti.Per il 2020-2022 gli analisti stimano un tasso composto medio annuo di crescita dei ricavi di circa 8%, capitalizzando su un'accelerazione del processo di trasformazione digitale, principalmente in Italia, mentre "la vera sfida sarà il miglioramento della reddivitità" con un margine Ebitda rettificato visto a 8,6% per il 2022.Alkemy stima che il suo mercato digitale di riferimento in Italia possa valere circa 6 miliardi di euro. Tenendo conto di tutte le aree geografiche in cui opera la società, il mercato totale indirizzabile supera i 20 miliardi di euro, con tutti i mercati che mostrano buone prospettive di crescita a causa del ritardo nel processo di transizione digitale, accelerato anche dall’emergenza Covid-19.Il mercato digitale è altamente frammentato e in questo contesto, secondo gli analisti, Alkemy è il più grande player indipendente in Italia, con un'ampiezza di competenze che gli permette di competere con i maggiori player del settore.Inoltre, il vantaggio competitivo chiave del gruppo è l'approccio end-to-end con l'accesso diretto al top management dei clienti, oltre al suo coinvolgimento in tutte le principali fasi della catena del valore, dalla definizione delle strategie digitali all'implementazione delle soluzioni.Sono queste le caratteristiche distintive dell’offerta di Alkemy, che secondo gli esperti garantiscono alla società un vantaggio chiave rispetto ai concorrenti.