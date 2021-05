Alitalia: vicina l'intesa con Bruxelles. Ita decolla con 5mila dipendenti

Alessandra Caparello 25 maggio 2021 - 10:55

MILANO (Finanza.com)

Più che un accordo un’intesa di massima quella che starebbero raggiungendo il governo e la Commissione europea sul dossier Alitalia. Sul tavolo il decollo della newco Ita con 4500-5mila dipendenti e circa 55-60 veivoli. L’indiscrezione arriva da Il Messaggero secondo cui il brand Alitalia verrà mantenuto e Bruxelles avrebbe dato l’assenso anche allo schema di piano industriale messo a punto da Lazzerini.Domani il ministro dello Sviluppo Giancarlo Giorgetti volerà a Bruxelles per incontrare la commissaria alla Concorrenza Margrethe Vestager e anche se il dossier non è sul tavolo, almeno a livello ufficiale, è evidente che non si potrà non affrontare il tema. Nodo da sciogliere il partner commerciale di Ita: in lizza Delta Airlines e Lufthansa.