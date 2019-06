Alitalia verso nuova proroga per offerte. Verso cordata con FS, Delta e Atlantia

Titta Ferraro 8 giugno 2019 - 09:52

MILANO (Finanza.com)

Si profila un nuovo rinvio del termine per la presentazione dell'offerta finale di Ferrovie dello Stato per Alitalia. Lo scrive oggi Il Sole 24 Ore alla luce della constatazione dell’impossibilità di trovare entro la scadenza del 15 giugno un accordo con il “quarto socio”, necessario per completare la cordata alla quale lavorano le Fs, l’unico soggetto ad aver presentato un’offerta ai commissari per rilevare le attività di Alitalia.Tra gli interessati c’è anche Lufthansa, ma i tedeschi sono per il momento alla finestra. Fonti autorevoli, rimarca il quotidiano di Confindustria, riferiscono che un nuovo rinvio è molto probabile, di almeno 15 giorni ma potrebbe anche essere più lungo, un mese. La cordata guidata da Fs ha adesioni per circa il 60% del capitale, che in totale sarebbe di 850-900 milioni, della “Newco Nuova Alitalia”: le Fs metterebbero il 30%, Delta sarebbe il partner industriale con il 15%, stessa quota il Mef. Atlantia dovrebbe mettere circa 300 milioni.