Alitalia: stasera ultimo volo, domani parte Ita. Assoutenti: caos voucher e punti MilleMiglia

14 ottobre 2021

MILANO (Finanza.com)

Stasera partirà l’ultimo volo di Alitalia, e da domani la compagnia di bandiera non esisterà più e dovrà passare il timone a ITA. Un passaggio che coinvolge centinaia di migliaia di utenti che si ritrovano in mano voucher e biglietti Alitalia che dovranno essere rimborsati attraverso un fondo da 100 milioni di euro istituito dal Governo che, però, rischia di risultare insufficiente. Lo afferma Assoutenti, associazione dei consumatori specializzata nel settore dei trasporti, che scende in campo per fornire assistenza ai passeggeri.“Da domani Alitalia non esisterà più, mentre continueranno ad esistere biglietti e voucher in possesso dei consumatori che avevano acquistato un volo con la compagnia per date successive al 15 ottobre, o che avevano ottenuto un voucher per voli cancellati a causa Covid – spiega il presidente Furio Truzzi – Se per i biglietti il sito di Alitalia illustra la procedura da seguire per ottenere il rimborso integrale, per i voucher la questione è molto più fumosa e complicata”.