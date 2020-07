Alitalia, rispunta Efromovich: 'governo dovrebbe venderla, Sinergy disponibile a salvarla con 500 milioni'

Laura Naka Antonelli 3 luglio 2020 - 07:44

MILANO (Finanza.com)

"Come con una bella donna, continuerò il corteggiamento finché ci sarà un'opportunità. Sappiamo dai giornali che il governo ci metterà 3 miliardi di euro. È troppo, non ha senso. Però non so su cosa sia basato il piano. Forse hanno dei debiti da pagare? Forse vogliono comprare 5 Airbus 380? Costano 350 milioni l'uno". Così German Efromovich racconta, in un'intervista rilasciata al Sole 24 Ore, il suo progetto per acquisire Alitalia, per ora rigettato perché il governo vuole nazionalizzarla.L'imprenditore sudamericano era rispuntato già a fine novembre, disponibile a rilevare Alitalia attraverso Sinergy Europe Sa, per un valore di 800 milioni. Oggi Efromovich sottolinea: "Sinergy ha investitori alle spalle, per il salvataggio bastano anche 500 milioni".Rispondendo alla domanda su quanto metterebbe nella compagnia aerea, spiega: "Fino a un miliardo avrebbe senso in base al piano che ho visto l'anno scorso. Se la Newco nasce senza debiti possono bastare 500 milioni di euro"."Invece di versare altro denaro in Alitalia - spiega al quotidiano di Confindustria - il governo dovrebbe venderla, imponendo solo due obblighi al compratore: mantenere il nome e avere l'hub nel principale aeroporto italiano. Ho comprato Avianca Colombia nel 2004 e l'ho risanata in sei mesi. Ad esempio, negli acquisti c'è un elevato potenziale di risparmi".