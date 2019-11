Alitalia: ministra De Micheli, occhi puntati su consorzio

Daniela La Cava 11 novembre 2019 - 09:19

Del seggiolino antiabbandono alla manovra fino ad Alitalia in vista della scadenza del 21 novembre per presentare le offerte vincolanti di ricapitalizzazione. Questi i temi principali affrontati da Paola De Micheli, ministra dei Trasporti e delle Infrastrutture, nel corso di una intervista a "La Stampa" in edicola oggi.In particolare, sul fronte Alitalia De Micheli dichiara: "La decisione è nelle mani del Mise. Credo però che il tempo per capire ci sia stato. La vicenda è in corso da mesi. Ormai ci siamo ed è necessario avere delle certezze su come si comporrà il consorzio che effettuerà il rilancio".