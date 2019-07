Alitalia: interessato al dossier anche Avianca. Di Maio: "Nessun atto formale da parte di Atlantia"

Alessandra Caparello 3 luglio 2019 - 17:24

MILANO (Finanza.com)

Nonsolo Lufthansa, il patron della Lazio Claudio Lotito e il gruppo Toto. Interessato al dossier Alitalia sarebbe anche German Efromovich di Avianca. Lo afferma il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio come riporta Il Sole 24 Ore. "In questi ultimi giorni è possibile siano pervenuti altri interessamenti" ha detto il vicepremier pentastellato aggiungendo che da Atlantia non è pervenuta alcuna manifestazione di interesse. "Da Atlantia - ha detto Di Maio durante l'incontro con i sindacati al Mise - non abbiamo alcun atto formale, non ha presentato alcuna manifestazione di interesse all'attenzione di Fs".