Alitalia: il governo chiede a Delta una quota oltre il 15% (Corriere della Sera)

Valeria Panigada 26 settembre 2019 - 09:49

MILANO (Finanza.com)

Il governo italiano chiede agli americani di Delta AirLines un impegno maggiore, con una quota che vada oltre il 15%, nella nuova Alitalia. Lo riporta il Corriere della Sera, in un articolo a firma di Fabio Savelli. Finora Delta AirLines ha messo sul piatto 100 milioni per il 10% della nuova Alitalia, che prevede come altri soci Ferrovie dello Stato, Atlantia e ministero del Tesoro.Il pressing verso gli americani di Delta sarebbe scattato dopo che in Atlantia c’è stato un avvicendamento con l’uscita dell'amministratore delegato Giovanni Castellucci. Ma i tempi stringono. L'accordo tra i soci della nuova Alitalia deve essere raggiunto entro i primi di ottobre.