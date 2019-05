Alitalia, il dossier nella mani di Conte per mediare con Atlantia (La Stampa)

Daniela La Cava 30 maggio 2019 - 09:06

MILANO (Finanza.com)

Torna in primissimo piano il dossier Alitalia, con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte chiamato a prendere in mano la questione per trovare un equilibrio tra le anime del governo in vista del possibile coinvolgimento di Atlantia, la holding autostradale della famiglia Benetton. Secondo quanto riporta "La Stampa" in edicola oggi, la Lega sarebbe favorevole all’ingresso della società nella nuova compagnia aerea, mentre i grillini frenano, dopo mesi di attacchi al colosso autostradale iniziati con il crollo del ponte Morandi a Genova. Il quotidiano di Torino scrive ancora che c’è tempo fino al 15 giugno per decidere: manca una fetta importante di azionariato della nuova società, circa il 40%, mentre la parte restante sarebbe suddivisa tra Ferrovie dello Stato (30-35%), il Tesoro e Delta (entrambe al 15%).Il ministro dello Sviluppo Luigi Di Maio, fortemente indebolito dal voto europeo, lascerebbe così la patata bollente Alitalia Palazzo Chigi. Il premier si farebbe carico della responsabilità politica se la prenderebbe il premier, che da giorni sarebbe in contatto diretto con Gianfranco Battisti, l’amministratore delegato di Ferrovie, regista dell’operazione: i due si tengono aggiornati sugli sviluppi della trattativa.