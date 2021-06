Alitalia: i primi voli della newco Ita decolleranno da ottobre

Alessandra Caparello 29 giugno 2021 - 11:29

MILANO (Finanza.com)

Un fondo con i proventi del prevenduto, da utilizzare anche per volare con altri vettori nel momento in cui Alitalia cesserà di volare. Questa l’idea sorta dopo la riunione della cabina di regia a Palazzo Chigi per far decollare Ita aggirando il divieto imposto dall’Ue di usare i biglietti venduti da Alitalia per i voli futuri di Ita della newco che dovrebbe decollare da ottobre.Allo studio un nuovo prestito ponte, mentre è stata rimandata anche la scelta dell’alleanza, tra l’alleanza tra Delta Air Lines, con Air France-Klm in Europa, oppure Lufthansa, che include United negli Stati Uniti. Un nuovo incontro tra i ministri Giorgetti e Franco e la commissaria danese è in calendario per domani, alle 19, in videoconferenza tra Roma e Bruxelles con l’obiettivo di chiudere un accordo che possa dare un nuovo corso alla compagnia di bandiera tricolore.