Alitalia: divergenze tra Fs e Atlantia sul piano, il Mef prepara prestito da 250 mln

Valeria Panigada 8 ottobre 2019 - 09:30

MILANO (Finanza.com)

Nascono delle divergenze tra Ferrovie dello Stato (Fs) e Atlantia sul piano di rilancio di Alitalia. Lo riporta il corriere della Sera, citando fonti anonime vicine alla vicenda. Secondo l'indiscrezione, i due protagonisti che lavorano all'offerta su Alitalia non concordano sulle prospettive di ricavi e sulla quota di mercato statunitense da andare a coprire.Sarebbero previsti nuovi incontri nei prossimi giorni, in vista del 15 ottobre, data in cui di dovrà presentare l'offerta vincolante per Alitalia. Intanto il Mef starebbe preparando un prestito da almeno 250 milioni per rafforzare la cassa della compagnia aerea. Il prestito potrebbe arrivare insieme alla proposta vincolante così da non sollevare i dubbi della Commissione europea.