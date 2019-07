Alitalia, da Atlantia manifestazione interesse per 35-40% capitale. Pressing Palazzo Chigi (Il Sole 24 Ore)

Laura Naka Antonelli 10 luglio 2019 - 07:34

MILANO (Finanza.com)

E ora Atlantia, nella partita per salvare Alitalia, la vorrebbero tutti. E' quanto riporta il Sole 24 Ore, scrivendo che la holding della famiglia Benetton, che controlla Autostrade, "si prepara a entrare nella partita per il salvataggio di Alitalia"."Il gruppo autostradale controllato dalla famiglia Benetton - si legge nell'articolo - starebbe valutando di presentare una manifestazione di interesse per la quota di capitale mancante nella Newco Nuova Alitalia. Si tratta di circa il 35-40% del capitale, corrispondente ad almeno 300 milioni. L'operazione, secondo quanto raccolto negli ambienti finanziari, è oggetto di valutazione in queste ore".Nella giornata di oggi si riunirà il cda di Atlantia. Il Sole riporta che "fonti vicine al gruppo autostradale fanno sapere che «il tema Alitalia non figura allordine del giorno, ma non si esclude che se ne parlerà»".Intanto, "proprio da Palazzo Chigi - aggiunge Il Sole 24 Ore -è in corso un pressing a tutto campo, condotto insieme con banche d'affari e società coinvolte nella operazione".