Alitalia: commissari straordinari convocano sindacati per mercoledì 28 agosto

Alessandra Caparello 26 agosto 2019 - 16:41

MILANO (Finanza.com)

Sindacati convocati dai commissari straordinari di Alitalia per mercoledì 28 agosto. Lo rende noto l’Ansa secondo cui la riunione servirebbe a fare il punto sul dossier riguardante l’ex compagnia di bandiera alla luce della crisi di governo e in vista della scadenza del 15 settembre per la presentazione dell'offerta vincolante e del piano industriale da parte della cordata composta da Ferrovie, Delta, Atlantia e Mef.