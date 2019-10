Alitalia: arriva la proposta (ma solo commerciale) di Lufthansa

Valeria Panigada 10 ottobre 2019 - 10:20

MILANO (Finanza.com)

A pochi giorni dal 15 ottobre, la data di scadenza per presentare l'offerta vincolante per Alitalia, arriva la proposta di Lufthansa. Secondo quanto appreso da Il Corriere della Sera, il vettore tedesco si sarebbe proposto come alternativa agli americani di Delta AirLines con una proposta di collaborazione sul piano commerciale: una partnership sui voli con condivisione dei ricavi e coordinamento delle attività commerciali, ma senza entrare nell’azionariato della nuova Alitalia. Si ricorda che Delta sarebbe pronta a entrare nella ex compagnia di bandiera italiana con un investimento di 100 milioni di euro, pari al 10% della nuova società.