Alitalia: arriva l'ennesima proroga, ancora un mese per trattare

Titta Ferraro 17 settembre 2019 - 08:40

MILANO (Finanza.com)

Proroga sino al 15 ottobre del termine per presentazione offerta vincolante di FS su Alitalia. E' arrivata ieri sera dal Ministero dello Sviluppo economico la conferma della nuova proroga, la sesta, per definire il futuro della compagnia di bandiera.Su richiesta dei Commissari straordinari Alitalia, il Ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli ha autorizzato, la proroga sino al prossimo 15 ottobre del termine per la presentazione dell’offerta vincolante e definitiva per Alitalia da parte di Ferrovie dello Stato. Questo al fine di permettere al consorzio acquirente di definire i dettagli del piano di rilancio della compagnia aerea.