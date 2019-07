Alitalia: Toto scende in pista, verso cordata con Delta, Fs e Tesoro

Titta Ferraro 1 luglio 2019 - 08:29

Dopo i tanti altolà al possibile coinvolgimento di Atlantia, arriva la discesa in campo del gruppo Toto pronto a partecipare alla cordata per Alitalia. In una lettera inviata al Messaggero, viene spiegata l'"affidabilità, esperienza imprenditoriale e risorse economiche adeguate per confrontarsi con altrettanto validi partners con professionalità, competenza e serietà". L'a.d Lino Bergonzi e Riccardo Toto smentiscono i presunti debiti con Anas e la vicenda "New Livingston".Intanto, stando a quanto riporta Repubblica, Delta avrebbe rotto gli indugi chiedendo un incontro per questa settimana ai vertici del gruppo abruzzese. L'offerta deve essere formulata entro il 15 luglio e gli advisor sono ancora in attesa delle garanzie finanziarie promesse da Lotito, mentre il vettore a stelle e strisce non avrebbe alcuna intenzione di aprire trattative con German Efromovich, primo socio dell’aerolinea colombiana Avianca, reduce da un durissimo scontro (perso) con United Airlines.Quella dei Toto sarebbe quindi l’offerta più concreta sul tavolo. La holding di famiglia ha messo sul piatto 250 milioni appena incassati con la cessione di un campo eolico negli Usa e potrebbe arricchire la propria dotazione sia con una nuova tranche di pagamento già stabilita, sia vendendo altri parchi eolici nel Nord America. Delta, prosegue il quotidiano diretto da Carlo verdelli, avrebbe deciso di privilegiare il tavolo con i Toto anche grazie alla loro esperienza in Air One.