Alitalia: Lufthansa sarebbe disposta a investire 200 milioni

Valeria Panigada 31 ottobre 2019 - 11:32

MILANO (Finanza.com)

I tedeschi di Lufthansa tornano in pista con 200 milioni di euro per la nuova Alitalia. Lo riporta oggi Il Corriere della Sera, citando fonti anonime vicine alla vicenda. Secondo l'indiscrezione, Lufthansa avrebbe espresso al ministero dello Sviluppo economico la sua volontà ad entrare nella nuova Alitalia e investire una cifra che potrebbe arrivare fino a 200 milioni, il doppio di quella dgli americani di Delta Airlines. Si ricorda che il prossimo 21 novembre scadranno i termini per presentare le offerte vincolanti per la ex compagnia di bandiera.