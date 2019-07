Alitalia: Fs sceglie Atlantia, esclusi gruppo Toto, Lotito e German Efremovich

Laura Naka Antonelli 16 luglio 2019 - 07:29

MILANO (Finanza.com)

Il cda di Ferrovie dello Stato ha comunicato nella giornata di ieri di aver scelto Atlantia quale partner da affiancare a Delta airlines e al Mef per la creazione della nuova newco Alitalia. Così Fs italiane in una nota:"Fs Italiane inizierà a lavorare quanto prima con i partners individuati per condividere un Piano industriale e gli altri elementi dell'eventuale offerta".Escluse le altre offerte pervenute, ovvero quelle del Gruppo Toto, di Claudio Lotito e del patron Avianca German Efremovich.