Alitalia: Di Maio a Fs, aumentate quota (La Stampa)

Daniela La Cava 1 luglio 2019 - 09:18

MILANO (Finanza.com)

Adesso che il governo ha deciso di escludere definitivamente dalle trattative per Alitalia la holding dei Benetton Atlantia, la partita per il salvataggio dell’ex compagnia di bandiera ialiana si complica. Il tutto quando mancano solo 15 giorni per trovare una soluzione. Il tempo stringe e nel governo circola un'ipotesi estrema, se non si dovesse trovare alcun socio forte: ovvero chiedere a Ferrovie dello Stato - che è il perno dell'operazione - di aumentare la propria quota dal 30% ipotizzato finora fino a una quota anche superiore al 50%. A scriverlo "La Stampa" in edicola oggi sottolineando che Luigi Di Maio, che non ha intenzione di far fallire la società, avrebbe infatti già accennato l'ipotesi all'amministratore delegato di Fs, Gianfranco Battisti. Si tratta di una prospettiva difficile da digerire per le Fs (controllate dal governo), visto che all'inizio di questa trattativa avevano deliberato di partecipare al piano solo al fianco di un partner solido che per ora non c'è.