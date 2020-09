Alitalia, De Micheli: newco con capitale iniziale 20 mln, proprietà esclusiva Stato non sarà per sempre'

Laura Naka Antonelli 9 settembre 2020 - 15:27

MILANO (Finanza.com)

La newco Alitalia avrà "un capitale iniziale di 20 milioni", per arrivare a una dotazione finale di 3 miliardi. Così la ministra dei Trasporti e Infrastrutture Paola De Micheli, nel corso di una audizione alla Camera, che ha aggiunto, anche, che il governo non intende mantenere il controllo totale della newco Alitalia per sempre."Il Governo non intende immaginare una compagnia aerea che in un tempo illimitato continuerà ad essere di esclusiva proprietà dello Stato, ma riteniamo che una volta realizzata la fase iniziale del piano industriale, ci saranno le condizioni per poter accede sul mercato delle compagnie aeree alla possibilità di costruire alleanze, sinergie, oltre che eventuali compartecipazioni", ha detto, stando a quanto riportato dall'agenzia di stampa Ansa.La newco per Alitalia "dovrà realizzare un piano ambizioso con un arco di sviluppo di 5 anni, quando ragionevolmente la ripresa del settore sarà realmente compiuta - ha continuato De Micheli - "Dobbiamo lavorare per realizzare ora le caratteristiche affinché tra 5 anni si possano cogliere tutte le opportunità. Su come vogliamo realizzare la compagnia nei prossimi cinque anni, confermiamo alcune delle indicazioni già date, ovvero ribilanciamento del lungo, medio e breve raggio, bilanciamento del traffico corporare e leisure, flotta rinnovata per comprimere i costi e bilanciamento della flotta in leasing e flotta in proprietà".Il Piano industriale "sarà sviluppato dal management, approvato dal cda e sarà presentato nel dettaglio alle Camere. I numeri degli aerei, del personale e della flotta saranno chiari quando sarà terminato questo percorso che dovrebbe durare circa 30 giorni dalla costituzione della newco stessa. La newco si rilancerà se, e noi siamo sicuri, sarà in grado di produrre reddito. In parallelo proseguiranno le interlocuzioni con i partner per accompagnare e affiancare lo sviluppo e l'espansione in questa fase di avvio della nuova società".Alitalia, ha garantito la ministra, tutelerà inoltre la forza lavoro, anche se "in assoluta discontinuità" con la vecchia compagnia."Il tema occupazionale è in cima alle nostra preoccupazioni - ha precisato De Micheli -, sottolineando che c'è stata "una fuga di notizie che non corrispondono al vero. Il mandato agli amministrayori è salvaguardare i livelli occupazionali, compatibilmente con la tempistica legata al mercato".