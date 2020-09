Alitalia, Conte: 'avere vettore bandiera è importante. Ma non vogliamo carrozzone di Stato'

Laura Naka Antonelli 9 settembre 2020 - 09:34

MILANO (Finanza.com)

"Quella di Alitalia è una situazione complessa. Avere un vettore di bandiera è importante. Ha un valore aggiunto notevole". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervenendo ieri sera alla Festa dell'Unità di Modena, intervistato da Maria Latella. Conte ha precisato tuttavia che "non vogliamo un carrozzone di Stato", sottolineando che serve "un equilibrio economico e finanziario".Il caso Alitalia è stato affrontato dalla ministra dei Trasporti e delle Infrastrutture Paola De Micheli, in occasione del Forum Ambrosetti, che si è tenuto dal 4 al 6 settembre, come di consueto, a Villa d'Este, Cernobbio:Su Alitalia, aveva detto De Micheli, "è una questione di qualche giorno e, quindi, spero davvero di avere novità verso la metà della settimana (dunque questa settimana). Anche questo non è un dossier semplice. Appare una cosa quasi scontata ormai, invece, come sapete, basta che vi guardiate indietro rispetto alla storia di Alitalia, è una cosa molto complessa che però credo vedrà la luce nei prossimi giorni".In quell'occasione la ministra ha sottolineato che la newco nascerà senza debiti. Di Alitalia aveva parlato anche il ministro per lo Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, sottolineando che lo "Stato non può stare in Alitalia per 20 anni ma ne affronta una crisi aziendale e ne accompagna la fuoriuscita". Detto questo, lo Stato "nelle grandi trasformazioni" degli assetti produttivi del Paese "deve esserci e deve esserne guida".