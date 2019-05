Alitalia: Carlo Toto in pressing per giocare la partita, ma Fs e Delta contrari (Il Sole 24 Ore)

Laura Naka Antonelli 21 maggio 2019 - 07:52

MILANO (Finanza.com)

"Alitalia, Toto in pressing per giocare la partita". Così Il Sole 24 Ore riporta che "il gruppo di infrastrutture e costruzioni guidato da Carlo Toto, secondo fonti autorevoli, ha formulato una proposta al ministero di via Veneto per partecipare alla cordata delle Fs"."La cordata - ricorda Il Sole - ha adesioni pari solo al 60% del capitale dell'ipotizzata 'Newco Nuova Alitalia', su un capitale di 850-900 milioni di euro complessivi: il 30% di Fs, il 15% ciascuno di Delta Airlines e del ministero dell'Economia. Toto, secondo queste fonti, ha dato una disponibilità a coprire parte dei 300-350 milioni mancanti della 'Newco', per un ordine di grandezza di almeno 200 milioni". Tuttavia, sia Fs che Delta non vedrebbero di buon occhio l'ingresso di Toto.In particolare Fs "non ritiene Toto un partner adeguato e capace di sostenere l'impegno finanziario necessario". Dal canto suo, Atlantia rimane alla finestra, con l'AD Giovanni Castellucci che rimane in contatto con l'AD di Fs, Battisti.