Alitalia: Atlantia disponibile a partecipare al rilancio ma occorre approfondire piano

Valeria Panigada 16 ottobre 2019 - 08:13

MILANO (Finanza.com)

Atlantia ha confermato la sua disponibilità a partecipare al rilancio di Alitalia. Il cda del gruppo, che si è riunito ieri, proprio nel giorno in cui scadeva il termine per presentare una offerta vincolante su Alitalia, ha deciso di "proseguire il confronto per la definizione di un piano industriale condiviso, solido e di lungo periodo" purchè, ha puntualizzato Atlantia, venga finalizzata la costituzione di una Newco, con la partecipazione anche di una primaria compagnia aerea che apporti competenze commerciali, di network, operative, tecniche, di gestione e di management, che si impegni a condividere e far proprio il piano industriale, oltre a sottoscrivere una quota di capitale nella Newco.