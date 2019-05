Alibaba.com vede l’Italia “top priority market” in Europa

simone borghi 22 maggio 2019 - 11:33

MILANO (Finanza.com)

Tra 5 anni Alibaba.com punta ad avere 10mila aziende italiane sulla propria piattaforma. Lo ha detto Kuo Zhang, general manager di Alibaba.com, in occasione di un incontro a Milano una ventina di giovani di ultima generazione.Alibaba.com, il marketplace B2B più grande del mondo, è un’immensa vetrina e il nucleo originario dell’ecosistema del gruppo Alibaba ed è in grado di assicurare, agli operatori italiani, non solo transazioni verso la Cina ma anche e soprattutto verso tutto il resto del mondo.Intervistato da Il Sole 24 Ore Kuo Zhang ha spiegato “Alibaba.com è stato il primo business di Alibaba Group. Il sito era un luogo in cui compratori e venditori potevano trovarsi reciprocamente online, solitamente piccole imprese americane in cerca di fornitori o produttori in Cina. Oggi, gestiamo l’intero processo di transazione tra acquirenti e venditor. Offriamo i servizi di pagamento, di prestito e quelli logistici. Abbiamo digitalizzato tutti i punti del percorso del cliente, compresa la gestione delle scorte e la visualizzazione del prodotto”.L’Italia è stata definita dal general manager “top priority market” riporta il quotidiano finanziario. “In Europa l’Italia è il principale mercato su cui vogliamo puntare. Grazie al supporto di Unicredit, tutte le aziende italiane possono avere accesso alla piattaforma di Alibaba.com, cioè alla vetrina internazionale per la vendita B2B in Cina e nel mondo”.