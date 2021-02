AlgoWatt si aggiudica commessa in ATI

Daniela La Cava 10 febbraio 2021 - 09:39

MILANO (Finanza.com)

AlgoWatt, greentech solutions company quotata sul mercato telematico azionario (MTA) di Borsa Italiana, si aggiudicata in associazione temporanea di imprese (ATI) con una società leader mondiale di consulenza tecnica e ingegneria nel campo della tecnologia e dell'innovazione per il settore dell'energia elettrica, il primo lotto di una gara per il “Servizio di reingegnerizzazione e consolidamento del sistema WAMS”. Il corrispettivo totale per l’effettuazione dei lavori previsti dalla gara è pari a un massimo di 0,5 milioni di euro circa.Il committente, spiega la società in una nota, è un’azienda leader nella trasformazione del mercato elettrico verso l'integrazione europea e l'utilizzo di fonti eco-compatibili e l’aggiudicazione del bando rappresenta per l’ATI (in cui algoWatt è mandante) una opportunità industriale altamente qualificante dal punto di vista tecnologico, per un servizio tra i più innovativi di monitoraggio della rete, nell’ambito dell’evoluzione dei sistemi di difesa della rete elettrica.