AlgoWatt: al via partnership strategica con Siemens nel settore building technologies

Daniela La Cava 10 settembre 2021 - 07:48

MILANO (Finanza.com)

AlgoWatt, greenTech solutions company quotata sul mercato telematico azionario (Mta) di Borsa Italiana, ha ottenuto lo status di authorized technical partner da Siemens Divisione Building Technologies, un’iniziativa nell’ambito del programma di partnership qualificata voluta dalla multinazionale leader nella progettazione, produzione ed implementazione dei sistemi di supervisione e controllo per impianti tecnologici e successiva manutenzione di questi impianti. Nell’ambito della partnership, Siemens e algoWatt incentiveranno la collaborazione e proattività del rapporto. In tal senso, si legge nel comunicato, saranno prese in considerazione proposte migliorative avanzate dal Technical Partner per il miglioramento della funzionalità dell’impianto, l’estensione o l’integrazione dei servizi su impianti/apparati di terze parti presenti sul sito, nonché la possibilità di esplorare l’applicazione di soluzioni algoWatt destinate al mercato dell’uso efficiente dell’energia e delle tecnologie di building automation.