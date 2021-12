Alfonsino torna a correre a Piazza Affari, +7,31% oggi

Giulio Visigalli 6 dicembre 2021 - 15:04

MILANO (Finanza.com)

Il comparto del food delivery sorride con Alfonsino che sta mettendo a punto un altro rialzo del 7% in area 2,79 euro. La società dal debutto in borsa dello scorso 22 novembre sta sovraperformando l’indice Ftse Italia Growth con una performance del 72% dal prezzo ipo di 1,6 euro. "Il titolo potrebbe dimostrare ulteriore forza con il recupero dei massimi a quota 2,88 euro ad azione", rimarca l'Ufficio Studio di FinanzaOnline.Dai minimi a 1,34 a cui ha chiuso il 23 novembre, il titolo ha più che raddoppiato il proprio valore.Il servizio offerto da Alfonsino è attivo, per il momento, in oltre 60 città di piccole e medie dimensioni (fino a 250 mila abitanti) ed effettua consegne tramite un team di oltre 700 driver assunti. La Società intende allargare il proprio servizio a nuovi centri abitati, nonché continuare ad ampliare la propria offerta attraverso l’inclusione di nuovi prodotti.