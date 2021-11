Alfonsino porta il 'delivery italiano a Piazza Affari, presentata domanda ammissione a quotazione

Daniela La Cava 16 novembre 2021 - 10:21

MILANO (Finanza.com)

Ancora voglia di Ipo a Piazza Affari. Alfonsino, startup innovativa specializzata nel servizio di food order&delivery nei centri italiani di piccole e medie dimensioni, ha annunciato di avere aver presentato a Borsa Italiana la domanda di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e di warrant su Euronext Growth Milan (ex Aim Italia). La società ha fatto sapere che sono stati raccolti ordini per circa 7,5 milioni di euro ed il prezzo di offerta è stato fissato a 1,6 euro per azione, allocando 4 milioni. La data di ammissione su Euronext Growth Milan è prevista per il 18 novembre, mentre l’inizio delle negoziazioni è previsto per il 22 novembre 2021.Fondata nel 2016 a Caserta, Alfonsino è una startup innovativa specializzata nel servizio di food order&delivery nei centri italiani di piccole e medie dimensioni (tra 25 mila e 250 mila abitanti). Il servizio è attivo in 61 città e nei centri abitati limitrofi dove la Società effettua le consegne tramite un team di oltre 700 driver assunti. Negli anni ha integrato la propria offerta con il servizio di order&delivery di vini e distillati, prodotti alimentari e di prima necessità, farmaci, prodotti per lo sport, piante e fiori. La Società intende allargare il proprio servizio a nuovi centri abitati anche con il servizio “driver-less” e consolidare la propria posizione di leadership nei centri già presidiati, nonché continuare ad ampliare la propria offerta attraverso l’inclusione di nuovi prodotti.