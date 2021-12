Alfonsino continua a stupire a Piazza Affari, +77% in 5 sedute

Giulio Visigalli 30 novembre 2021 - 14:28

MILANO (Finanza.com)

Alfonsino, dopo il debutto in Borsa dello scorso 22 novembre, continua a macinare performance positive, sovraperformando l’indice Ftse Italia Growth, di cui la società fa parte. La startup fondata nel 2016 e specializzata nel servizio di food order&delivery, sbarcata in Borsa al prezzo di quotazione di 1,6 euro, si trova oggi in rialzo del 12,8% a quota 2,38 euro. Dai minimi a 1,34 a cui ha chiuso il 23 novembre, il titolo segna in sole 5 sedute (compresa quella odierna) oltre +77%.Il servizio offerto da Alfonsino è attivo, per il momento, in oltre 60 città di piccole e medie dimensioni (fino a 250 mila abitanti) ed effettua consegne tramite un team di oltre 700 driver assunti. La Società intende allargare il proprio servizio a nuovi centri abitati, nonché continuare ad ampliare la propria offerta attraverso l’inclusione di nuovi prodotti.L’andamento in Borsa della società riflette la tendenza al rialzo, complice la pandemia, del food delivery nel nostro Paese e non solo.