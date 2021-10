Alessi, accelera sviluppo internazionale e digitale grazie a finanziamento da 18 milioni

Luca Losito 12 ottobre 2021 - 11:31

MILANO (Finanza.com)

Alessi, azienda leader tra le fabbriche del design italiano, ha ricevuto un finanziamento del valore complessivo di 18 milioni di euro da un pool di banche composto da illimity Bank, nel ruolo di capofila, Intesa Sanpaolo e Banco BPM.Il finanziamento – della durata di 6 anni e assistito da Sace “Garanzia Italia” – consentirà all’azienda di accelerare lo sviluppo del nuovo piano, avviato in seguito all’ingresso del fondo di Private Equity Oakley Capital nella compagine azionaria.In dettaglio, il nuovo piano prevede: l’accelerazione del percorso di internazionalizzazione, in riferimento ai mercati con elevato potenziale di crescita come USA e Cina; l’espansione del canale digitale, tramite il potenziamento e l’internalizzazione della piattaforma di gestione dell’e-commerce, nonché l’introduzione di nuove competenze manageriali.