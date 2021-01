Alert Moody's: debiti sovrani area euro, rischi più alti in Italia, Cipro, Spagna e Portogallo

Laura Naka Antonelli 11 gennaio 2021 - 13:19

MILANO (Finanza.com)

"Nell'area euro i rischi sul credito più alti sono in Italia, Cipro, Spagna e Portogallo, a causa dell'elevata esposizione dell'economia di questi paesi verso la crisi (scatenata dalla pandemia Covid-19) e per il loro margine di manovra fiscale più limitato". E' quanto ha scritto Moody's nel report odierno intitolato "Moody's - Euro area sovereigns' negative 2021 outlook reflects significant economic and fiscal uncertainty", ovvero "Moody's: l'outlook negativo per il 2021 dei debiti sovrani dell'area euro riflette incertezze significative dal fronte economico e fiscale".