Alert Covid-19 in Lombardia: +1.377 contagi in 24 ore e oltre 200 nuovi decessi

Titta Ferraro 16 marzo 2020 - 17:01

MILANO (Finanza.com)

L'ultimo aggiornamento del bollettino Covid-19 in Lombardia non fa trasparire miglioramenti della curva dei contagi. Oggi risultano 1.377 positivi in più nella Regione più colpita dal coronavirus, con il tiotale dei positivi a quota 14.649. I decessi sono 1.420 decessi, 202 in più rispetto a ieri. In terapia intensiva sono ricoverate 823 persone, 66 in più rispetto a ieri. Sono i dati riferiti nel pomeriggio dall'assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera. Quelli nazionali saranno diffusi dopo le 18 come di consueto da Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile.