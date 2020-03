Alert COVID-19, bozza dl: slittamento elezioni regionali di tre mesi, di referendum costituzionale di 240 giorni

Laura Naka Antonelli 13 marzo 2020 - 15:16

MILANO (Finanza.com)

Tra le proposte contenute nella bozza di dl-ter su cui sta lavorando il governo per fronteggiare l'emergenza COVID-19 coronavirus c'è la possibilità di rinviare il referendum sulle riforme costituzionali di 240 giorni."In deroga a quanto previsto dall'articolo 15, primo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352 il termine entro il quale è indetto il referendum confermativo del testo legge costituzionale, recante: 'Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 240 del 12 ottobre 2019, è fissato in duecentoquaranta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza che lo ha ammesso".Si parla anche dello slittamento delle elezioni regionali di tre mesi."In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, gli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario il cui mandato scade entro il 31 luglio 2020, durano in carica cinque anni e tre mesi".Le Regioni interessate sono Veneto, Liguria, Toscana, Marche, Campania e Puglia