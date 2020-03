Alert COVID-19, bozza dl: sessioni laurea prorogate a 30 giugno, fondo per carceri dopo rivolte

Laura Naka Antonelli 13 marzo 2020 - 15:37

MILANO (Finanza.com)

Tra le proposte contenute nella bozza di dl-ter su cui sta lavorando il governo per fronteggiare l'emergenza COVID-19 coronavirus c'è la possibilità di prorogare le sessioni di lauree fino al 30 giugno."In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo, l'ultima sessione di laurea dell'anno accademico 2018/2019 è prorogata al 30 giugno 2020. E' conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso all'adempimento di scadenze didattiche e amministrative funzionali allo svolgimento dell'esame di laurea".Fondi anche per le carcere che sono state danneggiate dalle rivolte:"Al fine di ripristinare la piena funzionalità e garantire le condizioni di sicurezza degli istituti penitenziari danneggiati nel corso delle proteste dei detenuti anche in relazione alle notizie sulla diffusione epidemiologica a livello nazionale del Covid-19, è autorizzata la spesa di euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per la realizzazione di interventi urgenti di ristrutturazione e di rifunzionalizzazione delle strutture e degli impianti danneggiati".