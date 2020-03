Alert COVID-19, bozza dl: riduzione bollette luce e gas grazie a taglio oneri di sistema

Valeria Panigada 13 marzo 2020 - 15:29

MILANO (Finanza.com)

Stando ad una delle bozze circolanti sul decreto legge del Governo per le misure economiche a favore di famiglie e imprese per l'emergenza coronavirus, si ipotizza una riduzione delle bollette di luce e gas, attraverso un intervento sugli oneri di sistema. "Se fosse così, sarebbe un'ottima notizia. Nel mercato tutelato, in questo trimestre, gli oneri di sistema gravano per il 21,26% sulle bollette della luce per il consumatore domestico tipo. Per il gas, però, l'incidenza è pari solo al 4,26%" afferma Marco Vignola, responsabile del settore energia dell'Unione Nazionale Consumatori.