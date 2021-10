Alerion balza del 15% in Borsa, per bond al 2027 superata soglia minima offerta per 150 mln

Redazione Finanza 20 ottobre 2021 - 16:59

MILANO (Finanza.com)

Alerion Clean Power protagonista a Piazza Affari, dove mostra un rialzo di circa il 15 per cento. La società ha annunciato l'apertura dell’offerta pubblica di sottoscrizione delle obbligazioni green denominate “Alerion Clean Power S.p.A. Senior Unsecured Notes due 2027” sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (Mot) di Borsa Italiana. "Alle ore 11:25 sono già pervenute sottoscrizioni per un ammontare complessivo superiore al quantitativo minimo offerto riportato nel prospetto informativo relativo all’offerta di 150 milioni di euro", si legge nella nota della società. L’offerta è tutt’ora in corso e, salvo chiusura anticipata o proroga, terminerà il prossimo 26 ottobre alle ore 17:30.