Alerion: acquisiti 3 impianti fotovoltaici in Romania

Redazione Finanza 8 giugno 2021 - 14:19

MILANO (Finanza.com)

Alerion Clean Power, attraverso la propria controllata rumena Alerion Clean Power RO, ha acquistato il 100% delle quote di tre società proprietarie di tre impianti fotovoltaici attualmente in costruzione in Romania, con una potenza installata complessiva di circa 14,3 MW. La costruzione dei tre impianti acquistati dovrebbe essere completata entro il mese di ottobre 2021."Tale operazione si è realizzata nell’ambito dell’accordo di collaborazione con la società PV Project RO per lo sviluppo di impianti fotovoltaici in Romania, che prevede la realizzazione in Romania, entro il 2023, di impianti fotovoltaici con una potenza installata complessiva di circa 200 MW", spiega la società in una nota.A Piazza Affari il titolo Alerion Clean Power sale di oltre il 2% a 13,04 euro.