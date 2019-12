Alerion Clean Power: via libera a bond a sei anni, controvalore compreso tra 150-200 mln di euro

Daniela La Cava 3 dicembre 2019 - 11:02

MILANO (Finanza.com)

Il consiglio di amministrazione di Alerion Clean Power ha deliberato l’emissione di un prestito obbligazionario non garantito, non convertibile e non subordinato per un controvalore minimo di 150 milioni di euro e massimo di 200 milioni, destinato sia al pubblico indistinto in Italia sia ad investitori qualificati in Italia e all’estero, da emettersi nel corso del mese di dicembre e comunque entro il primo trimestre 2020.La durata del prestito è stabilita in sei anni a decorrere dalla data di emissione, con tasso di interesse fisso almeno pari al 3% su base annua. Le obbligazioni verranno emesse per un valore nominale pari a Euro 1.000,00, ad un prezzo di emissione del 100% e verranno offerte per la sottoscrizione attraverso la piattaforma del Mercato Telematico delle Obbligazioni (Mot) di Borsa Italiana.Le risorse finanziarie rivenienti dall’emissione del prestito obbligazionario, precisa la società in un comunicato, saranno destinate principalmente al finanziamento di nuovi progetti nonché al finanziamento o rifinanziamento di progetti esistenti che soddisfino i criteri di cui al Green Bond Framework adottato dalla società.