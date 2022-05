Alerion Clean Power: in crescita la produzione elettrica pari a 352,9 GWh

Alessandra Caparello 12 maggio 2022 - 14:15

MILANO (Finanza.com)

Cresce la produzione elettrica degli impianti consolidati integralmente pari a 352,9 GWh, in aumento rispetto a quanto rilevato nell’analogo periodo del 2021, pari a 340,7 GWh, ed in linea con le medie stagionali del periodo. Così il Consiglio di Amministrazione di Alerion Clean Power S.p.A., riunitosi in data odierna, ha esaminato l’andamento gestionale e i risultati economico-finanziari consolidati del primo trimestre 2022. I Ricavi Operativi del primo trimestre 2022 sono pari a 70,5 milioni di euro, in aumento di circa il 78% rispetto ai 39,5 milioni di euro nel primo trimestre 2021 e risentono positivamente della crescita della produzione elettrica descritta in precedenza e, soprattutto, dell’aumento dei prezzi di vendita dell’energia elettrica.L’EBITDA del primo trimestre 2022 è pari a 61,9 milioni di euro, in aumento di circa il 73% rispetto all’analogo periodo del 2021 (pari a 35,7 milioni di euro) e riflette il forte aumento dei ricavi operativi strettamente correlato allo scenario dei prezzi di vendita dell’energia elettrica nel periodo in esame.