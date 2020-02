Alerion Clean Power, acquistati tre parchi eolici per 90 milioni

Valeria Panigada 27 febbraio 2020 - 11:46

MILANO (Finanza.com)

Alerion Clean Power ha acquistato tre parchi eolici operativi con una potenza installata complessiva di 119,75 MW per un corrispettivo di circa 90 milioni di euro. Nel dettaglio, il gruppo ha rilevato l’intero capitale di FW Holding, titolare di due parchi eolici in esercizio, e una partecipazione pari al 90% del capitale di Fri-El Nulvi, titolare di un parco eolico in esercizio. Con questa doppia operazione, Alerion raggiunge una potenza installata lorda pari a 684 MW, consolidando ulteriormente la propria posizione nel settore dell’energia rinnovabile da fonte eolica.