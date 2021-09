Alcune scuole USA tornano alla didattica on-line, Fila in apprensione a Piazza Affari

Titta Ferraro 6 settembre 2021 - 12:37

MILANO (Finanza.com)

Un articolo del Wall Street Journal segnala come alcune scuole statunitensi stanno temporaneamente riportando gli studenti alla didattica online a seguito degli aumenti di casi Covid-19. L'articolo del quotidiano finanziario inoltre evidenzia come l'utilizzo obbligatorio delle mascherine e/o l'adozione del vaccino per i ragazzi sotto i 12 anni potrebbe ridurre sostanzialmente i contagi. "Verificheremo nelle prossime settimane l'evoluzione della situazione nel più importante mercato per il Gruppo (stimiamo che la scuola pesi in USA pesi per circa 30% delle sales di Gruppo)", commentano gli analisti di Equita.Il titolo Fila segna oggi --0,93% a 10,70 euro.