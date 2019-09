Alberto Milvio è il nuovo CFO di Autostrade per l’Italia

simone borghi 3 settembre 2019 - 09:35

MILANO (Finanza.com)

Alberto Milvio è stato nominato Chief Financial Officer di Autostrade per l’Italia (gruppo Atlantia) in sostituzione di Giancarlo Guenzi che deteneva tale carica dal 2007. Guenzi continua a mantenere la carica di vice-presidente della società con delega in materia di Finanza e l’incarico di CFO di Atlantia.Alberto Milvio è stato, inoltre, nominato dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari sino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021. Alberto Milvio vanta un’esperienza pluriennale maturata in posizioni di rilievo nel settore amministrativo e finanziario di primari gruppi quotati.