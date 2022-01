Ala: accordo per fornitura servizi service provider con Dassault Aviation

Redazione Finanza 12 gennaio 2022 - 08:19

Ala, tra i principali player a livello globale nell’offerta di servizi di logistica integrata e nella distribuzione di prodotti e componentistica per l’industria aeronautica e aerospaziale, ha annunciato che, tramite la controllata francese Ala France, ha siglato un accordo quadro pluriennale con Dassault Aviation per la fornitura di un servizio di service provider. Nel dettaglio, Ala progetterà, svilupperà e gestirà una nuovissima piattaforma logistica dedicata alla gestione totale ed alla distribuzione dei componenti di Classe C necessari a Dassault Aviation per la produzione e l’assemblaggio di velivoli.La nuova piattaforma logistica di Ala France avrà sede a Pessac, nelle immediate vicinanze dello stabilimento del costruttore francese presente a Merignac, Bordeaux. Quest’ultima sede si aggiunge all’headquarter regionale e centro di distribuzione di Ala presente a Tolosa."Delle negoziazioni che hanno condotto alla firma del contratto in parola, Ala ha già dato disclosure in fase di ammissione alle negoziazioni. L’inizio delle attività è previsto per il primo trimestre 2022", si legge in una nota. Quanto all’ulteriore contratto con il cliente del settore rail le cui negoziazioni in corso erano state anticipate nel documento di ammissione, spiega ancora la società, l’emittente precisa che le negoziazioni sono ancora in corso ed, allo stato, è ragionevole ipotizzare l’avvio della attività commerciali nel primo semestre del 2022.