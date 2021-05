Al via Smart Money: incentivi per 9,5 milioni per le startup innovative

Titta Ferraro 25 maggio 2021 - 16:28

MILANO (Finanza.com)

Il ministero dello Sviluppo Economico ha reso noto che a partire dal 24 giugno le startup innovative potranno richiedere l’incentivo Smart Money che prevede un contributo a fondo perduto per l’acquisto di servizi prestati da parte di incubatori, acceleratori, innovation hub, business angels e altri soggetti pubblici o privati operanti per lo sviluppo di imprese innovative.Il Ministero dello sviluppo economico metterà a disposizione della misura 9,5 milioni di euro per sostenere le spese connesse alla realizzazione di un piano di attività e di sviluppo, nonché favorire investimenti nel capitale di rischio delle start-up innovative.