Al via Banca AideXa, la fintech fondata da Roberto Nicastro e Federico Sforza ottiene la licenza bancaria

simone borghi 7 giugno 2021 - 11:39

MILANO (Finanza.com)

Banca AideXa è la prima fintech in Europa esclusivamente dedicata alle piccole e medie imprese a ottenere la licenza bancaria. L'autorizzazione è stata concessa dalla Banca Centrale Europea e giunge al termine di un impegnativo percorso costituito da verifiche, controlli e ispezioni da parte delle autorità di vigilanza nazionali ed internazionali.Banca AideXa offrirà servizi bancari tradizionali in modo innovativo come l’emissione di carte di credito e di debito, pagamenti e il cambio di valuta estera, oltre a nuove tipologie di finanziamento e un conto corrente sviluppato ad hoc per gli imprenditori, che sfrutterà le possibilità innovative offerte dall’open banking per proporre servizi a valore aggiunto.