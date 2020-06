Aim Italia: settore “green & sustainable” in crescita nel 2019, +16% per i ricavi

Daniela La Cava 10 giugno 2020 - 15:26

MILANO (Finanza.com)

Cresce nel 2019 il settore "Green & Sustainable" del mercato Aim Italia. Secondo l’Osservatorio Aim realizzato da Ir Top Consulting, le società “Green & Sustainable” quotate sul mercato Aim sono 37, pari al 29% del mercato azionario delle Pmi, e registrano una capitalizzazione di 2,5 miliardi di euro (circa il 42% del totale). La capitalizzazione media del panel “Green & Sustainable” si attesta a 67 milioni ed è superiore rispetto alla media del mercato Aim (46 milioni, 34 al netto delle Spac e delle business Combination)."Il trend dei principali indici mondiali 'Green e'Sustainable' è positivo e in recupero, +23% in media dopo circa 3 mesi dal maggiore ribasso registrato in Europa a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19", commenta Anna Lambiase, ceo di Ir Top Consulting, sottolineando che "le società Aim che integrano i criteri ESG si sono rivelate a prova di pandemia: l’evidenza emerge dal trend di mercato, in media a +14% dal minimo di marzo 2020. A livello internazionale le società con migliori performance extra-finanziarie stanno riscontrato una crescita dei prezzi azionari maggiore, con domanda trainata grazie all’integrazione dei temi ESG nelle decisioni di investimento dei fondi globali".I capitali raccolti dalle società in Ipo sono pari a 684 milioni. 16 società si sono quotate nel biennio 2018-2019.La raccolta media in Ipo è pari a 18,5 milioni; escludendo la raccolta derivante da Spac e business combination è pari a 7,3 milioni, in linea con il valore delle 127 società di Aim Italia (7,6 milioni di euro).Focalizzando l’analisi sul sottosettore delle società Aim “Green” emerge che i ricavi del comparto sono pari, in media, a 29,6 milioni, in crescita del 16,1% rispetto al 2018; con un Ebitda medio di 4,3 milioni (+8,7% in media rispetto al 2018). Le società Aim “Sustainable” evidenziano, in media, dimensioni maggiori rispetto alle società del comparto Green, con ricavi pari a 100,1 milioni di euro, in crescita del +16,2% rispetto al 2018; l’Ebitda medio è pari a 11,8 milioni (+4,6% in media rispetto al 2018), con un Ebitda margin che si attesta al 13,4% (15,1% nel 2018).