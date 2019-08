Aim Italia: da inizio anno 22 Ipo, capitalizzazione sale a 6,7 mld

Valeria Panigada 8 agosto 2019 - 15:19

MILANO (Finanza.com)

Prosegue la crescita del listino Aim Italia che si conferma il mercato azionario più attivo in termini di collocamenti. Secondo i dati raccolti dall'Osservatorio Aim, redatto da IR Top Consulting, da inizio anno il mercato Aim ha registrato 25 ammissioni, di cui 22 Ipo e 3 ammissioni post Business Combination, in linea con lo stesso periodo del 2018 (22 Ipo e 4 ammissioni). Le 22 nuove Ipo hanno raccolto 157 milioni di euro."Ci aspettiamo che questo trend possa proseguire per tutto il 2019 con i settori tech e industriale a catalizzare maggiormente l’interesse degli investitori - ha detto Anna Lambiase, fondatore e CEO di IR Top Consulting - Restano numerose le opportunità per le aziende che vogliono accedere al mercato AIM che potranno inoltre beneficiare sia del Decreto attuativo MISE-MEF con incentivi fiscali del 30% per gli investimenti nel capitale di PMI innovative, che del credito di imposta grazie ai restanti 60 milioni stanziati per il biennio 2019/2020 che portano a 120 il numero delle nuove Ipo finanziabili".Il mercato Aim Italia conta oggi 128 società, con un giro d’affari di oltre 5,9 miliardi di euro e una capitalizzazione di 6,7 miliardi di euro.