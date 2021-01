Aim Italia: Agenzia delle Entrate riconosce agevolazioni fiscale per le Pmi innovative

Valeria Panigada 5 gennaio 2021 - 10:56

MILANO (Finanza.com)

L’Agenzia dell’Entrate ha riconosciuto il beneficio fiscale delle Pmi innovative quotate sul listino Aim Italia, che secondo l’Osservatorio di IR TOP rappresentano il 41% del listino e circa il 25% dell’intera capitalizzazione del mercato azionario. Si conferma dunque l'agevolazione fiscale del 50% dell'investimento introdotta dal Decreto Rilancio e la deduzione Ires del 30%.L’Osservatorio AIM rileva come l’investimento medio degli investitori professionali su Aim Italia sia pari a 300.000 euro. "Pertanto il mantenimento della disciplina agevolativa per le società quotate all’Aim e la nuova detrazione Irpef maggiorata pari al 50% dell'importo investito a titolo di capitale, rappresentano un’eccellente opportunità, anche fiscale, per gli investitori a medio lungo termine presenti su questo mercato", ha precisato Anna Lambiase, fondatore e CEO di IR Top Consulting.