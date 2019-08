Agricoltura: errori programmazione rischiano di far perdere fondi europei per Sud Italia

Valeria Panigada 1 agosto 2019 - 15:23

MILANO (Finanza.com)

22mila giovani under 40 hanno presentato domanda per l’insediamento in agricoltura nel Sud Italia. Un ritorno alla terra storico che però rischia di non diventare realtà. Più di 3 richieste su 4 (78%) non sono state al momento accolte per colpa degli errori di programmazione delle Amministrazioni Regionali con il rischio concreto di restituzione dei fondi disponibili a Bruxelles. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti in riferimento al rapporto SVIMEZ sull’utilizzo delle risorse comunitarie relative ai Piani di Sviluppo Rurale (Psr) del periodo 2014-2020 nelle regioni del Sud, al 1° gennaio 2019."Una sconfitta per le speranze di tanti giovani, ma anche per il Paese che – sostiene la Coldiretti – perde opportunità strategiche per lo sviluppo in un settore chiave per la ripresa economica, l’occupazione e la sostenibilità ambientale soprattutto nel Mezzogiorno dove maggiore è il bisogno occupazionale e più elevati sono i tassi di fuga dei giovani".L’Italia, con 57.621 imprese agricole condotte da under 35 nel 2018, è al vertice in Europa per numero di giovani in agricoltura.