Agricoltura, Tridico (Inps): "Necessaria task force e controllo anche attraverso droni"

28 maggio 2019

MILANO (Finanza.com)

Il caporalato in agricoltura è arrivato ad una situazione drammatica. Così il presidente dell’Inps Pasquale Tridico in occasione delle audizioni presso le Commissioni riunite Lavoro e Agricoltura nell’ambito dell’indagine conoscitiva sul fenomeno del caporalato in agricoltura.“E’ necessaria una task force di ispettori Inps dedicati al contrasto al caporalato, con risorse aggiuntive, e un controllo degli appezzamenti terreni attraverso i droni” ha detto Tridico. “Il problema del caporalato – ha concluso il numero uno dell'Inps – è un problema di criminalità organizzata e, non solo, di lavoro irregolare. Occorre rafforzare l’organico ispettivo dell’Istituto per renderlo l’attore principale, sui terreni agricoli, di controllo e ispezione”.